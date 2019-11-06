SP Gebze haftalık toplandı

Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı, Haftalık Toplantıda bir araya geldi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Gebze İlçe Başkanı Korkmaz, “Temel Karamollaoğlu önderliğinde Saadet Partisi’nin iktidara yürüyüşü başladı. Siyasetin parlayan yıldızı biz olacağız. Hakkı üstün tutan, kutuplaştırmayan siyaset anlayışı, bizim liderliğimizde ülkemize hâkim olacak. Ekonomik kriz altında geçim darlığı çekenlerin, işçilerin, memurların, emekçilerin, esnafın, köylünün yüzü, tıpkı 54. Erbakan hükümetinde olduğu gibi, yeniden gülecek” dedi.