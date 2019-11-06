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Aksoy: Kocaeli, 2010 yılından sonra turizmde gelişme gösterdi

Kocaeli Otel ve Turistik Tesis İşletmesi Derneği’ni konuk eden Vali Aksoy, Kocaeli’de turizmin özellikle 2010 yılı sonrasında hızlı bir gelişme gösterdiğini bu bakımdan otel ve tesislerimizin ilimiz için önem arz ettiğini söyledi
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Kocaeli’de turizm ve otel işletmecilerini bir çatı altında toplamak, otel ve turistik tesislerin sorunlarını çözmek amacıyla kurulan Kocaeli Otel ve Turistik Tesis İşletmesi Derneği’nin Kurucu Başkanı Sadettin Acar ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret edip, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kocaeli’de turizmin özellikle 2010 yılı sonrasında hızlı bir gelişme gösterdiğini bu bakımdan otel ve tesislerimizin ilimiz için önem arz ettiğini belirten Vali Aksoy, “Bacasız sanayi olarak adlandırılan ve ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlayan turizm sektörü ilimiz içinde olmazsa olmazımızdır” dedi.  

BAŞARILAR DİLEDİ

Aksoy, “Marmara ve Karadeniz’e olan kıyıları, orman varlığı, deniz, hava ve demiryolu ulaşımının sağladığı ciddi avantajlar, kültürel, tarihi, turistik değerleri, doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, kış sporları, trekking alanları, alternatif turizm çeşitliliğine imkan sunan nitelikli turizm tesisleri, bir çok kültür ve turizm değerleri ile ticaret, sanayi, bilim, kültür, turizm ve sanat açısından ülkemizde turizm çeşitliliğinin yaşanabildiği ender illerden olan Kocaeli’yi, turizm alanında hak ettiği noktaya getirmek ilimize ve değerli Kocaeli halkına büyük katma değer sağlayacaktır” şeklinde konuştu. Aksoy, Kocaeli Otel ve Turistik Tesis İşletmesi Derneği’nin Kurucu Başkanı Sadettin Acar ve yönetim kurulu üyeleri ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, başarılar diledi ve teşekkür etti.

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