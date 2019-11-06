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DoDo Naturel Yöresel Ürünler dualarla açıldı

Hafize Akıncı ve Ferit Akıncı’nın birlikte kurduğu organik ürünlerin satışa sunulduğu DoDo Naturel Yöresel Ürünler,  Ömerağa Mahallesi Akça Camii Caddesi No:9/B İzmit adresinde açıldı.
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Hafize Akıncı ve Ferit Akıncı’nın birlikte kurduğu organik ürünlerin satışa sunulduğu DoDo Naturel Yöresel Ürünler,  Ömerağa Mahallesi Akça Camii Caddesi No:9/B İzmit adresinde açıldı. Akıncı çifti, “Halkımıza doğal ve sağlıklı ürünler sunmak için bu işe koyulduk.  Tarım Bakanlığı onaylı ve helal sertifikalı olan tüm ürünlerimizi satışa sunacağımız için mutluyuz, herkesi bekliyoruz” diyerek davetlilere teşekkür etti. Emekli camii hocası Gürsel Berber’in dualarıyla beraber yapılan açılışa ok sayıda davetli katıldı.

HELAL SERTİFİKALI

2016’dan beri bu işin içinde olduklarını ifade eden DoDo Naturel Yöresel Ürünler İşletmecisi Ferit Akıncı; “Biz karı koca bir karar vererek bu işletmeyi kurduk. Zaten üç yıldan beridir bu işin içindeyiz. Halkımıza her ürünü en doğalından tedarik edeceğiz. Geyve’den bal, turşu ve yumurta, Balıkesir’den peynir grubu, Edirne’den süt getiriyoruz. Doğal zeytinyağı, erişte, sucuk, pekmez, reçel, şalgam gibi çok fazla çeşitli ürünlerimizi müşterilerimize sunmaktan mutluluk duyacağız. Ayrıca tüm ürünlerimiz Tarım Bakanlığı onaylı ve helal sertifikalıdır. Doğal ürünlerimiz ve uygun fiyatlarımızla tüm müşterilerimizi bekliyoruz” dedi.

Bugün 16:20 TSİ - Yaşam

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