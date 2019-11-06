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Kaçak inşaata geçit yok

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’ne ait 5 madde görüşülerek karara bağlandı.
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İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’ne ait 5 madde görüşülerek karara bağlandı. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün dosyasında yer alan Yassıbağ Mahallesi 154 adat 61 parselin yola ve terk ve ifrazı hakkında karar verildi. Yapı Kontrol Müdürlüğü dosyasında yer alan Fatih Mahallesi 27 adat 39 nolu parselde proje ve eklerine aykırı imalat için projeye uygun hale getirilmesi kararı verildi.

CEZA VERİLDİ

Yapı Kontrol Müdürlüğü dosyasında yer alan Erenler Mahallesi 3636 ada, 1 nolu parseldeki ve Yenişehir Mahallesi 2522 adat 3 nolu parseldeki kaçak inşaatlar hakkında yıkım kararı verildi. Zabıta Müdürlüğü dosyasında yer alan maddede ise İzmit şehir merkezinde vatandaşları rahatsız edecek şekilde simit satışı gerçekleştiren bir vatandaşa 320 TL cezai işlem uygulandı.

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