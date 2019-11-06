İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in göreve geldiği günden beri en hassas olduğu konulardan biri olan daha temiz daha yaşanabilir İzmit için geri dönüşüm seferberliği başlattı. Bu kapsamda İzmit Belediyesi ekipleri tekstil atıkları, ambalaj atıkları, cam atıkları, bitkisel atıklar ve elektronik atıklarını toplayarak hem çevreyi koruyor hem de atıkları geri dönüştürerek ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor. Evsel atıkları bulunan vatandaşların 318 00 77 numaralı atık hattını aramalarının yeterli olacağı ifade edildi.
Bugün 16:23 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 16:24 TSİ
İzmit’te geri dönüşüm seferberliği başlatıldı
İzmit Belediyesi, ilçenin dört bir noktasında daha temiz bir İzmit için adeta geri dönüşüm seferberliği başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz