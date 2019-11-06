İzmit’te geri dönüşüm seferberliği başlatıldı

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in göreve geldiği günden beri en hassas olduğu konulardan biri olan daha temiz daha yaşanabilir İzmit için geri dönüşüm seferberliği başlattı. Bu kapsamda İzmit Belediyesi ekipleri tekstil atıkları, ambalaj atıkları, cam atıkları, bitkisel atıklar ve elektronik atıklarını toplayarak hem çevreyi koruyor hem de atıkları geri dönüştürerek ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor. Evsel atıkları bulunan vatandaşların 318 00 77 numaralı atık hattını aramalarının yeterli olacağı ifade edildi.