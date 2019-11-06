Gölcük Narkotik Büro Amirliği açıldı

Gölcük Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gölcük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa Vali Hüseyin Aksoy, Gölcük Deniz Ana Üst Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, Gölcük Başsavcısı Ökkeş Alpaslan, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özden, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

“UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EDİLİYOR”

Açılışta konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Bugün Gölcük ilçemizde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinin açılışı için bir aradayız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın suç ve uyuşturucuya bulaşmaması adına özellikle narkotik suçlarla mücadelede diğer suçlara göre daha fazla önem arz ediyor. Kocaeli’de il genelinde tüm birimlerimiz büyük bir hassasiyetle bu mücadeleyi sürdürüyor. Kocaeli’de İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze bağlı olarak Gebze’de bir Grup Amirliğimiz vardı. İkincisini de bugün Gölcük’te açıyoruz. Amirliğimizin Gölcük ve Kocaeli’ye hayırlı olmasını diliyorum “dedi.