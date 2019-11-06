Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, etkinliklerine devam ediyor. Son olarak Türk fotoğrafçılık sanatının önemli isimleri arasında yer alan Nihat Karadağ, “Fotoğraf Eğitimi” kapsamında dernek üyeleri ile buluştu. Karadağ’ın program kapsamında iyi fotoğraf çekmek için okunabilecek kitaplar veya dikkat edilecek hususlar konusunda bilgi paylaşımında bulunduğu öğrenildi.
Bugün 16:28 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 16:29 TSİ
Bağımsız Fotoğrafçılar, Karadağ’ı ağırladı
Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, önemli fotoğraf sanatçıları arasında yer alan Nihat Karadağ’ı konuk etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz