Bağımsız Fotoğrafçılar, Karadağ’ı ağırladı

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, etkinliklerine devam ediyor. Son olarak Türk fotoğrafçılık sanatının önemli isimleri arasında yer alan Nihat Karadağ, “Fotoğraf Eğitimi” kapsamında dernek üyeleri ile buluştu. Karadağ’ın program kapsamında iyi fotoğraf çekmek için okunabilecek kitaplar veya dikkat edilecek hususlar konusunda bilgi paylaşımında bulunduğu öğrenildi.