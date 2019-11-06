Kariyer Akademisi’nde eğitimlere devam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları tarafından vatandaşların kariyer planlamalarına katkı sunmak amacıyla başlattığı Kariyer Akademisi çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlar, proje kapsamında kariyerlerine katkı sunacak önemli birikimler elde etmeye devam ediyor. Belediye tarafından aktarılan bilgilere göre, Kariyer Akademisi’nden bugüne kadar 887 kişi yararlanarak, katılım sertifikası aldı.

KASIM-ARALIK SEMİNER PROGRAMI

Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde bulunan Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kariyer Akademisi seminerleri kasım ve aralık aylarında da devam edecek. Buna göre iki aylık seminer programı şöyle belirlendi:

13 Kasım 2019

Etkili İletişim ve Beden Dili

27 Kasım 2019

Peygamber Efendimiz (SAV)’in Aile Hayatı

4 Aralık 2019

Güzel Konuşma ve Hitabet

11 Aralık 2019

İlk Yardım Eğitimi

18 Aralık 2019

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