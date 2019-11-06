Kariyer Akademisi’nde eğitimlere devam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları tarafından vatandaşların kariyer planlamalarına katkı sunmak amacıyla başlattığı Kariyer Akademisi çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlar, proje kapsamında kariyerlerine katkı sunacak önemli birikimler elde etmeye devam ediyor. Belediye tarafından aktarılan bilgilere göre, Kariyer Akademisi’nden bugüne kadar 887 kişi yararlanarak, katılım sertifikası aldı.
KASIM-ARALIK SEMİNER PROGRAMI
Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde bulunan Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kariyer Akademisi seminerleri kasım ve aralık aylarında da devam edecek. Buna göre iki aylık seminer programı şöyle belirlendi:
13 Kasım 2019
Etkili İletişim ve Beden Dili
27 Kasım 2019
Peygamber Efendimiz (SAV)’in Aile Hayatı
4 Aralık 2019
Güzel Konuşma ve Hitabet
11 Aralık 2019
İlk Yardım Eğitimi
18 Aralık 2019
İngilizce Nasıl Öğrenilir? Nasıl Öğrenilmez?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz