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Kocaeli’de sağlık çalışanları 6300 TL promosyon alacak

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurumlar için personel aylık maaş ve ücret ödeme banka promosyon protokolü ihalesi gerçekleştirildi.
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İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan ihaleye yedi banka katıldı.12bin sağlık çalışanının sonucunu merakla beklediği, kapalı teklif usulü ile başlayan ihale açık arttırma ile devam etti. 1.200 TL teklif ile başlayan ihalede Ziraat Bankasının 4.200 TL teklifi karşısında diğer bankalar ihaleden çekildi. Sağlık-Sen Şube Başkanı Erdal Yıldırım, verilen miktarın yeterli olmadığını, sağlık çalışanları adına bunu kabul edemeyeceklerini söyleyerek teklifin artırılmasını istedi.

Sağlık Sen Sendikası, ihale komisyonu ve İl Sağlık Müdürlüğünün yoğun çabaları neticesinde Ziraat Bankasının teklifini 5 (beş) yıllığına 6300 TL olarak revize etmesi üzerine banka ile maaş promosyon sözleşmesi imzalandı. Promosyon sözleşmesinden İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan hekim, ebe ve hemşireler, birinci basamak sağlık tesisleri, 112 Ambulans Başhekimliği, Kamu Hastaneleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde çalışan 2443 tanesi sürekli işçi olmak üzere toplamda 12.793 sağlık personeli faydalanacak.

Daha önceki ihalelerin farklı kurumlarda farklı tarihlerde yapılmış olmasına bağlı bitiş tarihleri de farklılık gösterdiğinden maaş promosyonları; hastane ve ADSM çalışanlarına Ocak 2020’de, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde çalışan sürekli işçilere Temmuz 2020’de, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı 1. basamak sağlık kurumları çalışanlarına Ocak 2021’de dağıtılacak.

Promosyon sürecini değerlendiren Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım; “Sağlık çalışanlarımıza tek seferde 6.300 TL  gibi yüksek bir promosyon ödemesini kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Yaklaşık iki aydır üzerinde emek verdiğimiz promosyon çalışmalarımız, çalışanlarımızın lehine mutlu bir son ile neticelendi. Gece gündüz demeden 7/24 halkımıza hizmet eden fedakar sağlık personelimiz için elde edilen bu sonuç  hepimizi memnun etmiştir.

Sağlık Çalışanlarımız adına katıldığımız maaş promosyon çalışmaları sürecinde; konuyla çok yakından ilgilenen Kocaeli Sağlık İl Müdürü Op. Dr. Şenol ERGÜNEY’e, komisyon üyelerine, bize her zaman destek olan değerli üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Sağlık-Sen sendikası olarak personelimizin hakkını her platformda aramaya ve savunmaya devam ediyoruz. Onların hep yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Tüm sağlık çalışanlarımıza Hayırlı Uğurlu Olsun.” dedi.

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