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Ocakta unutulan tencere paniğe neden oldu

Kayacık Mahallesi 2202. Sokak'ta 6 katlı apartmanın 4. katında oluşan duman yoğunluğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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Karamürsel ilçesinde 6 katlı apartmandaki bir dairede ocak üzerinde tencerenin unutulması sonucu ortaya çıkan duman, kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, ocak unutulan yemek tenceresinden çıkan küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürdü.

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