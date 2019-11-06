Ocakta unutulan tencere paniğe neden oldu

Karamürsel ilçesinde 6 katlı apartmandaki bir dairede ocak üzerinde tencerenin unutulması sonucu ortaya çıkan duman, kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, ocak unutulan yemek tenceresinden çıkan küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürdü.