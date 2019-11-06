Karamürsel ilçesinde 6 katlı apartmandaki bir dairede ocak üzerinde tencerenin unutulması sonucu ortaya çıkan duman, kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, ocak unutulan yemek tenceresinden çıkan küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürdü.
Bugün 17:34 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 17:38 TSİ
Ocakta unutulan tencere paniğe neden oldu
Kayacık Mahallesi 2202. Sokak'ta 6 katlı apartmanın 4. katında oluşan duman yoğunluğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz