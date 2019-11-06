Karamürsel ilçesinde 2 metrelik çukura düşen inek telef oldu. Akpınar Mahallesi'nde Nurettin Akar'a ait inek, otladığı sırada yaklaşık 2 metre derinlikteki çukura düştü. İneğinin düştüğünü gören Akar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çukura düşen ineği kurtarmak çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin, vatandaşların da yardımıyla çukurdan çıkardığı ineğin boynunun kırılması nedeniyle telef olduğu tespit edildi.