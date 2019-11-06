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Bu pazar seçim olsa hangi parti barajı geçiyor?

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, Diyarbakır ve İstanbul başta olmak üzere 21 ilde saha araştırması yaptı. Araştırmaya göre bu Pazar seçim olsa sadece AKP, CHP ve HDP barajı aşabiliyor.
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Diyarbakır merkezli Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, aralarında İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Urfa, Van, Trabzon, Erzurum, Mardin ve Bingöl'ün de olduğu 21 kenti kapsayan saha araştırması yaptı. 29 Ekim-1 Kasım 2019 tarihleri arasında bin 937 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan çalışmada ilginç sonuçlar elde edildi. Araştırmada seçmenin ülke sorununun algılama biçimi, sorun önceliği, çözüm önerileri ve tercih edeceği siyasi partiler açısından ilginç veriler yer aldı.

HDP VE MHP OYLARINDA ARTIŞ

Araştırmada katılımcılara"2019 Yılında Yapılan Son Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Hangi Partiye Oy Verdiniz?" sorusu da yöneltildi. Araştırma grubunun yüzde 37,6'sı AKP yüzde 36'sı CHP, yüzde 6,6'sı HDP, yüzde 5,4 'ü İYİ Parti, yüzde 3,7'si MHP, yüzde 1,1'i Saadet Partisi, yüzde 0,4'ü HÜDA-PAR, yüzde 6'sı Oy kullanmadığı yanıtını verdi. "Bu Pazar bir belediye başkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna verilen cevaplar olukça ilginç. Kararsızlarda dağıldıktan sonra katılımcıların yüzde 34,5'i AKP, yüzde 34,5'i CHP, yüzde 8,4'ü HDP, yüzde 7,7'si MHP, yüzde 4,5'i İYİ Parti, yüzde 3,4'ü Davutoğlu ve ekibinin kuracağı parti, yüzde 1,7'i Babacanın kuracağı parti, yüzde 0,9 Saadet Partisi, yüzde 0,2 HÜDA-PAR, yüzde 3,9 Oy kullanmayacağım yanıtını verdi. Verilere göre, bu Pazar belediye başkanlığı seçimi olsa AKP yüzde 3,1,CHP yüzde 1,5, İYİ Parti yüzde 0,9 oy kaybederken, HDP yüzde 1,8, MHP ise yüzde 4'lük bir oy artışına sahip oluyor.

AKP’DEN MHP'YE, CHP'DEN İYİ PARTİ'YE OY GEÇİŞİ

Araştırmaya katılan katılımcıların verdiği cevaplar seçmen eğilimini de yansıtıyor. AKP’ye oy veren görüşmecilerin yüzde 70,2'si yeniden AKP’ye oy vereceğini söylerken, yüzde 12,5'i MHP, yüzde 6,2'si Davutoğlu ve ekibinin kuracağı partiye oy vereceğini ifade ediyor. CHP'ye oy veren görüşmecilerin yüzde 70,6'sı yeniden CHP'ye oy vereceğini söylerken, yüzde 11,5'i kararsız olduğunu, yüzde 6,9'uise seçimlere birlikte girdiği İYİ Parti'ye oy vereceğini söylüyor.HDP'ye oy verdiğini söyleyen görüşmecilerin yüzde 76,4'ü yeniden HDP'ye oy vereceğini söylerken, yüzde 13,4'ü Oy kullanmayacağınıyüzde 3,9'u 'fikrim yok/yanıt yok' cevabını veriyor.

AKP, CHP VE HDP BARAJI AŞIYOR

"24 Haziran 2018'de Gerçekleşen Genel Seçimlerde Hangi Partiye Oy Verdiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 39,5'i AKP,yüzde 24,9'u CHP, yüzde 10,5'i HDP, yüzde 9,9'u MHP, yüzde 4,1'i İYİ Parti, yüzde 1,4'ü Saadet Partisi, yüzde 0,4'ü HÜDA-PAR yanıtını verdi. "Bu Pazar Bir Genel Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirdiniz ?" sorusuna katılımcıların yüzde 38,3'ü AKP yüzde 27,7'si CHP, yüzde 10,3'ü HDP, yüzde7,8'i MHP, yüzde 4,8'i İYİ Parti, yüzde 3,9'u Davutoğlu ve ekibinin kuracağı parti,yüzde 2,4'ü Babacanın kuracağı parti, yüzde 0,9'u Saadet Partisi, yüzde 0,3'ü HÜDA-PAR cevabını verdi.Bu sonuçlara göre barajı geçen sadece 3 parti iken Davutoğlu ve Babacan ekibinin kuracağı partinin şimdi bir seçim olsa alacağı oy toplamı yüzde 6,3 olarak görülüyor. 

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