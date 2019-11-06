Korkutan uyarı! Yüzde altmış ihtimalle 7.4

Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Şubesi Genel Sekreteri Yoshinori Moriwaki, Yoshinori Moriwaki, topraklarının yüzde 97'si deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin deprem gerçeğine dikkat çekti.

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul yakınlarında yüzde 60 ihtimalle 7,4 büyüklüğünde bir deprem olmasının beklendiğini belirtti ve “Olası bir deprem sonrasında Türkiye ve Japonya’da hasar hesapları yapıyoruz. ‘Ne kadar bina çökebilir ya da ekonomi nasıl etkilenebilir’ diye. Devlet ve belediyelerin yaptığı çalışmalar ile Türkiye’nin depreme hazırlıklı olması, hasarı yüzde 70 oranda düşürebilir” dedi.

TÜRKİYE DEPREMDEKİ ÖLÜMLERDE DÜNYADA ÜÇÜNCÜ

Söyleşiye katılan inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümü öğrencilerine seslenen Moriwaki “Japonya'da her yerde yanardağ var. Metrekare olarak Türkiye Japonya'dan iki kat daha büyük fakat nüfusa baktığımızda Japonya Türkiye'nin iki katı. Yani Türkiye'de 1 metrekarede 1 insan varsa Japonya'da 4 insan var. Alan yetersizliği nedeniyle Japonya'da gökdelenler yapılıyor. Fakat Türkiye'de Konya gibi düz bölgeler mevcutken Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde gökdelen yapılanmaları mevcut. Deprem büyüklüğü olarak Türkiye, Japonya'dan daha şanslı ama depremde ölen kişi sayısına baktığımızda Türkiye, dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Ben 29 yıldır Türkiye'deyim artık yarı Türk sayılırım, bu ölüm oranını utanarak söylemek lazım” şeklinde konuştu.

“30 YIL İÇİNDE 1999 DEPREMİ TEKRAR EDEBİLİR”

Marmara Bölgesi'nde 30 sene içerisinde yüzde 60 ihtimal 7,4 büyüklüğünde deprem beklediklerini belirten Moriwaki, “Özellikle 1999 depreminden sonra Marmara Bölgesi'ne 29 cihaz koyduk. İnce ince ölçümler yapıyoruz, 4 bölgede depremin uzun zaman görülmediği noktalar var. Olası bir deprem sonrasında Türkiye ve Japonya'da hasar hesapları yapıyoruz. ‘Ne kadar bina çökebilir ya da ekonomi nasıl etkilenebilir' diye. Devlet ve belediyelerin yaptığı çalışmalar ile Türkiye'nin depreme hazırlıklı olması, hasarı yüzde 70 oranda düşürebilir” diye konuştu.

Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği adına Marmaray ve İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü projelerinde yer alan, Malezya’daki Petronas İkiz Kulelerinin ve Japonya’ da bulunan dünyanın en uzun asma köprüsü Akashi’nin inşaatında çalışan Moriwaki, sunumunun ardından katılımcıların sorularını cevapladı.