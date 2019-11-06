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Whatsapp'tan Netflix sürprizi!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile dizi platformu Netflix kullanıcıları sevindiren bir anlaşmaya imza atıyor. Netflix'in dizi-film fragmanları WhatsApp üzerinden sohbet sayfasından çıkmadan izlenebilecek.
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile dizi platformu Netflix kullanıcıları sevindiren bir anlaşmaya imza atıyor. Netflix'in dizi-film fragmanları WhatsApp üzerinden sohbet sayfasından çıkmadan izlenebilecek. 

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp geçtiğimiz senelerde Instagram ve Facebook videolarının uygulama içinden seyredilmesini kılma kararını Netflix için de alma kararı aldı.

WhatsApp ile Netflix arasında yapılan anlaşma ile kullanıcılar artık sohbetten çıkmadan çıkan dizi ve filmlerin fragmanını izleyebilecek. Şimdilik sadece en son version iOS kullanıcıları için geçerli olan özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları uygulamadan çıkmadan gönderilen tanıtım linklerini seyredebilecekler.

WhatsApp bu özelliği resmen duyurmuş değil ancak iOS kullanıcıları özelliğin çalışmaya başladığını teyit ediyorlar. Öte yandan Netflix ve WhatsApp’ın Android üzerindeki çalışmaları da bitirince duyuru yapacağı tahmin ediliyor.

Ancak bu özellik sadece tanıtımları içeriyor. Kullanıcılar dizileri ve filmleri seyretmek istediğinde yine Netflix uygulamasını açmak zorunda kalacaklar. 

Bugün 22:54 TSİ - Teknoloji

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