Erdoğan karar verdi! O mahkumun cezası kalktı

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda nitelikli yağma, kişiyi hürriyetten yoksun bırakma, kamu görevlisine direnme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 42 yıl 18 ay hapis cezası bulunan, ayrıca toplamda 3 bin TL para cezasıyla cezalandırılan İsmail İpek’in (47) cezası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile kaldırıldı.

SAKATLIK VE KOCAMA HALİ

Şahsın, Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi. Bir diğer yandan kararda cinayet sanığı iki kişinin daha cezası kaldırıldığı görüldü.