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Damlaya damlaya burs olur

Hedef her ay burs verecek 100 gönüllü Yahya Kaptan Mahallesi halkının destekleriyle başlatılan “Damlaya Damlaya Burs Olur” projesinde 300 gönüllüye ulaşıldı. Hedef, her ay 5 lira verecek 100 gönüllü
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İki dönemdir Yahya Kaptan Muhtarlığı görevini yürüten Ahmet Mirzaoğlu, önemli çalışmalara imza atıyor. Eğitime büyük önem verdiklerini özellikle vurgulayan Mirzaoğlu, “Rutin hizmetler dışında sosyal projelerle de ilgilendik. Bu bağlamda, 3 yıl önce İzmir Karşıyaka’da yapılan bir projeyi mahallemize taşıdık. Projeye katılan binaların kapısına plaket astık. 25 bina projeye destek verdi. Bloklar burs vereceği öğrencileri kendi içerisinde oluşturdukları komisyonda belirliyor. Biz burs verilecek öğrencilere karışmıyoruz. 2018 akademik yıl açılışında ‘Damlaya Damlaya Burs Olur’ projesini başlattık.

15 KIZ ÖĞRENCİYE BURS VERİYORUZ

Her ay 5 lira verecek 100 gönüllü arıyoruz dedik. Bu sayı yıl sonuna kadar 300 gönüllüyü buldu” dedi.  “Geçen yıl 11 kız öğrenciye burs veriyorduk. Bu sayı bu yıl 15 öğrenciye çıktı” diyen Ahmet Mirzaoğlu, “5 yıllık muhtarlık süremin sonuna kadar hedefimiz 100 kız öğrenciye burs vermek. Niye kız öğrenciler? Biz, Türkan Saylan’ın misyonunu devam ettirmek istiyoruz. Geçen sene ‘Mutluluk İçin Umut Ol’ projesini başlattık. Lösemili ve kronik rahatsızlıkları olan çocukları hastanede ziyaret ediyoruz. Dileklerini soruyoruz. Bunu vatandaş desteğiyle yerine getiriyoruz.

"LEYLA'DAN SONRA"

Bunun yanı sıra, tıp fakültesi öğrencilerinin ‘Leyla’dan Sonra’ isimli projesini örnek aldık. Bu projede devam ediyor” şeklinde konuştu. Mahallede gerçekleştirdikleri projelere il dışından dahi destek geldiğini ifade eden Muhtar Ahmet Mirzaoğlu, “Mahallede kronik hastalığı olan yaşlı ve gençlerimizin evlerine rutin ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Biz Yahya Kaptan Mahallesi olarak kocaman bir aileyiz. Bu çalışmalarımızı yaparken en büyük destek mahalle sakinlerimizden geliyor. Mahalle dışından hatta il dışından da destekler alıyoruz. Ben böyle projelere daha çok katılımın olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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