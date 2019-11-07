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Kocaeli’de 1.5 milyon dolarlık Bitcoin vurgunu!

Kocaeli’de sanal para ile yüksek kazanç vaat ederek yaklaşık 1,5 milyon Dolar dolandıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, ilde sanal para üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine inceleme başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze KOM Grup Amirliğince yapılan çalışmalar sonrasında sanal para Bitcoin ile yüksek kar vaat eden şahısların kâr elde etmek amacıyla yaklaşık 1 milyon 530 bin 272,50 Dolar para topladığı kişileri mağdur ettikleri tespit edildi. Tespit sonrası harekete geçen ekipler, olaya karıştığı belirlenen 9 kişi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bugün 10:15 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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