Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, ilde sanal para üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine inceleme başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze KOM Grup Amirliğince yapılan çalışmalar sonrasında sanal para Bitcoin ile yüksek kar vaat eden şahısların kâr elde etmek amacıyla yaklaşık 1 milyon 530 bin 272,50 Dolar para topladığı kişileri mağdur ettikleri tespit edildi. Tespit sonrası harekete geçen ekipler, olaya karıştığı belirlenen 9 kişi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Kocaeli’de 1.5 milyon dolarlık Bitcoin vurgunu!
Kocaeli’de sanal para ile yüksek kazanç vaat ederek yaklaşık 1,5 milyon Dolar dolandıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz