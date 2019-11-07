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Emlakçı Levent Sezgin vefat etti

İzmit'te emlak sektöründe geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Gayrimenkul Danışmanı Levent Sezgin hayatını kaybetti.
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İzmit emlak sektöründe geniş bir kesim tarafından tanınan Levent Sezgin, bu sabaha karşı İstanbul Göztepe Medical Park Hastanesi’nde vefat etti. 57 yaşında hayatını
kaybeden Levent Sezgin bir çocuk babasıydı. Hülya Sezgin ile evli olan Levent Sezgin Remax Maximum Ofisi’nde 2009 yılından beri çalışıyordu. Uzun bir süredir sağlık
sorunlarıyla mücadele eden ve maalesef yanlış teşhis nedeniyle uzun bir süre sıkıntılı günler yaşayan Levent Sezgin’in cenazesi, bugün Fevziye Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...

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