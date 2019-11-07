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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca öğrenci KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını merak ediyordu. KYK'dan son dakika açıklama geldi. İşte KYK'nın o açıklaması...
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KYK Twitter’dan son dakika bir açıklamada bulundu. Açıklamada “Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.” denildi.

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan “2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak.” açıklamasında bulundu.

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