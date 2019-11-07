Gecekondular TOKİ’ye bağlanıyor

Kıyılardan mera ve yaylalara kadar ülkenin neredeyse tamamının imar sisteminde değişiklik öngören yeni Tapu Kanunu yasa teklifi taslağı, köyüne izinsiz ev yapan ve evini izinsiz onaranlara da ceza getiriyor. İstanbul Boğazı'nda olduğu gibi halen belediyelerin yetkisinde olan gecekondular da belediyelerden alınıp Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) yetkisine veriliyor.

Ruhsatsız binaları yıkmayan belediyelere de ağır yaptırımlar gelecek. Taslaktaki maddeye göre, belediye ve mücavir alanlar dışında köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda izin ve onay alınmadan bina yapan veya yaptıran kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Köy ve mezra gibi yerlerde gerekli izin ve onaylar alınmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi veya kişiler de 1-5 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

Bu yerlerde izin ve onay alınmadan daha önce yapılan binalar, imar planına ve ruhsatına uygun hale getirilirse, kamu davası açılmayacak, açılmış olan davalar da düşecek.

YAPI RUHSATI KALKACAK

Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, bakkal büfe gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmayacak. Bu yapılar için valiliklerden onay alınacak.