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Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler

Gebze'de bir hayvana tecavüz vakası gündeme geldi. Yaşanan iğrenç olayda bir kediye tecavüz edildi.
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İddiaya göre Gebze'de bir kedi kimliği meçhul şahsın tecavüzüne uğradı. Aşırı kanama geçiren kedi bir klinikte tedavi edilirken, olay hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Kediye yapılan iğrenç olay sosyal medyada da tepki topladı. Konuya ilişkin paylaşım yapan bir kadın hayvansever tecavüze uğrayan kediye bakacak bir yuva arandığı duyurusunu yaptı.

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