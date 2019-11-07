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Bilgi Köprüsünden, Lösemili Çocuklar Haftası duyarlılığı

Çift yabancı dil eğitimi veren Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu’nda 2-8 Kasım tarihleri arasındaki Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.
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Kids minikleri “Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım” etkinliği adı altında hem haftanın anlam ve önemini kavradı, hem de duyarlı davranışlarıyla sevgi yumağı oluşturdu. Löseminin bir kan hastalığı olduğu, tedavisinin de mümkün olduğu ve hatta en önemli ilaçlarından birisinin mutluluk olduğu çocuklara anlatılırken hafta nedeniyle yapılan bu etkinlikler toplumsal farkındalık yarattı. Kids öğrencilerinin, üzerlerinde “Asla Pes Etme”-Never Give Up” yazılı maskelerini takıp, lösemiyle mücadelelerini sürdüren yaşıtlarına “Yalnız Değilsiniz” mesajları vermesi minicik bedenlerde kocaman yüreklerin olduğunu gösterdi.

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