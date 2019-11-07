İzmit Yuvam Akarca Konutları mesire alanında emekli öğretmen Hüseyin K., meslektaşı emekli öğretmen T.Ç. rambo bıçağıyla karnından, sırtından ve ayağından bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan öğretmen T.Ç. arkadaşları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren emekli öğretmen Hüseyin K.’nin alkollü olduğu öğrenilirken olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan T.Ç. ise hastanede tedavisi sürüyor.
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Öğretmen öğretmeni bıçakladı!
İzmit’te emekli öğretmen Hüseyin K., meslektaşı T.Ç.’yi, “rambo bıçağı” olarak tabir edilen bıçakla bıçakladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz