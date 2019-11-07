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DSP’den 96 yıla özel 96 fidan dikme projesi!

Demokratik Sol Parti İzmit İlçe Başkanı Ömer Karakaya Cumhuriyet Bayramı’nın 96. Yılı kutlamaları sebebiyle 96 adet fidan dikme projesi gerçekleştireceklerini açıkladı.

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Demokratik Sol Parti İzmit İlçe Başkanı Ömer Karakaya Cumhuriyet Bayramı’nın 96. Yılı kutlamaları sebebiyle 96 adet fidan dikme projesi gerçekleştireceklerini açıkladı. Yer tespiti konusunda İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden 31.10.2019 tarihinde kendilerine olumlu dönüş yapıldığını ifade eden İzmit İlçe Başkanı Ömer Karakaya fidan dikme etkinliğine herkesi davet etti.

ETKİNLİK 10 KASIM 14.30’DA

Demokratik Sol Parti İzmit İlçe Örgütü tarafından 10 Kasım Pazar günü 14.30’da Yeşilova Mahallesi Halide Edip Adıvar Bulvarı Soyer Sokak’ta “Bülent Ecevit Fidanlığı” adı altında  yapılacak olan fidan dikme etkinliğine tüm halkımız davet edildi.Yasemin KAYA

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