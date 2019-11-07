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İYİ Parti İzmit, lösemiye dikkat çekti

İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı’nda 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi
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İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası için farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenledi. İlçe başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve İzmit Gençlik Kolları başkanı Okan Can Karadeniz, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisinde yatan çocukları ziyaret ettiler.

FİLİZ PALYAÇO OLDU

İlçe başkanı Pelin Coştur Filiz, palyaço kıyafeti giyerek çocuklara hediyeler dağıttı. Oyunlar oynayıp çok eğlenceli bir saat geçiren çocukların ve İYİ Partililerin mutlulukları görülmeye değerdi. Ziyaret sonrasında Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Görkem Aksu ve Çocuk Hematolojisi Bölüm başkanı Prof. Dr. Nazan Sarper ile görüşen ekip yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ettiler.

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