Cemil Yaman, Erdoğan ile Macaristan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Milletvekili ve Türkiye Macaristan Parlementolararası Dostluk Gurubu Başkanı Cemil Yaman, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında bugün Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirecekler.

ERDOĞAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞECEK

Erdoğan'ın Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısının icrası kapsamında bugün Macaristan'a yapacağı resmi ziyarette, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'le görüşeceği bildirildi.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la birlikte konsey toplantısına başkanlık edeceği aktarılarak, "Temaslarda, Türkiye-Macaristan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecektir. Bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Konsey toplantısı vesilesiyle iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşma ve belgelerin imzalanması da öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

İŞADAMLARI İLE TOPLANTI YAPILACAK

Açıklamada, Türk ve Macar işadamlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Macaristan Dostluk Gurubu Başkanıve Kocaeli Miletvekili Cemil Yaman ve Macaristan Başbakanı Orban'ın katılımlarıyla icra edilecek toplantıda bir araya gelecekleri belirtildi.

SERGİYİ GEZECEKLER

Erdoğan, Yaman ve beraberindekiler ayrıca Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'ni ve türbe kompleksinde Türkiye Okçular Vakfı ile Gül Baba Türbesi Mirası Koruma Vakfı tarafından düzenlenen "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisini ziyaret edecekleri kaydedildi.