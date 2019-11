KPSS’ye girecek adaylara kötü haber!

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik değişti. “Öğretmen aday için KPSS’de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır” denilerek öğretmenlere özel düzenleme getirilen madde 2 ve geçici madde yürürlüğe girdi. HER YIL 75 LİRA ÖDEYECEKLER En son 2016 yılında yapılan düzenlemeyle sınav puanı iki yıl süreyle geçerli oluyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle öğretmen alımı için KPSS puan süresinin geçerliliği bir yıla indirildi. Sayısı 440 bini bulan öğretmen adayları atanabilmek için her yıl sınava girmek zorunda kalacak. Diğer adaylar iki yılda bir 75 TL öderken, öğretmen adayları her yıl 75 TL ödeyecek.

“ÖĞRETMENLER BÜTÇEYE KAYNAK GÖRÜLÜYOR”

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan karara tepki göstererek; “Ataması yapılmayan arkadaşlarımız bütçeden kaynak aktarılmasını beklerken, meslektaşlarımız bütçe için ‘kaynak’ olarak görülüyorlar. Atama bekleyen arkadaşlarımız her yıl sınava girip, sınav ücreti ödemek zorunda kalacaklar” dedi. “HER YIL

SINAV STRESİ YARATMAK HAKSIZLIK”

Atanmayan öğretmenlerin zaten anne-baba, eş dosttan aldığı harçlıkla sınav parasını yatırabildiğine dikkat çeken Aydoğan, “Öğretmene her yıl sınav stresi yaratmak da sınav parası istemek de haksızlıktır. Kamu görevlisi olmak isteyen diğer meslek grupları için böyle bir durum yok ilken öğretmenlere yapılan bu muamele çok yanlış” diye konuştu.