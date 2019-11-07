Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, ülkelerinden Kocaeli’ye eğitim amacıyla gelen uluslararası öğrencilereyönelik“Evinize Hoş Geldiniz” programı düzenledi. Antikkapı Restoran’da gerçekleştirilen programa yüzlerce yabancı öğrenci katıldı. Daha önce Kocaeli’de okuyup mezun olan öğrencilerin mesajlarıyla başlayan program, renkli anlara sahne oldu. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Sevgili gençler, burası sizin evinizdir. Sizler bizim evlatlarımızsınız” dedi. Anlamlı etkinlikte farklı ülkelerden öğrencilerin okuduğu İstiklal Marşı duygusal anlar yaşattı.

YOĞUN KATILIM

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık,Büyükşehir Koordinatörü Abdullah Köktürk,Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü ve çok sayıda yabancı öğrenci katılım sağladı.

“BURASI OKUMAK İÇİN EN GÜZEL ŞEHİR”

Programda ilk konuşmayı yapan Kırgızlı öğrenci Gulaim Abdukarimova, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası eğitim süreçlerinde kendilerini yalnız bırakmadığını ifade ederek; “Çok teşekkür ediyoruz. Burası okumak için en güzel şehir. Biz bu kentten çok şey öğrendik. Osmanlının varisi olarak bizler burayı çok seviyoruz. Kocaeli neyse Trablusgarp’ta odur” dedi.

“BELEDİYEMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Daha sonra konuşan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Aslan, “Türk milleti olarak yüzyıllardır bir aradayız. Bugün de aynı şekilde uzak yakın fark etmez gelen tüm öğrencilerimizle dünyaya mesaj veriyoruz. Bizim bünyemizde 130 yabancı öğrenci bulunuyor. Bundan mutluluk duyuyoruz. Bugün burada oturan öğrenciler, yarının yöneticileri olan gençlerdir. Eğitimizi tamamladıktan sonra sizler bizim için fahri elçi olacaksınız” şeklinde konuştu.

“ÇOK GÜZELSİNİZ”

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, öğrencilere hitaben çok güzel olduklarını ifade ederek;“Farklı yerlerden buraya gelip bizi sevmeniz bizi çok duygulandırıyor.Sevgili gençler, burası sizin evinizdir. Sizler bizim evlatlarımızsınız. Kocaeli de eğitim almakla şanslı olduğunuzu söylemek istiyorum. Buradaki okullarımız Türkiye’nin en iyi okullarındandır. Ve mutlu bir şehirdesiniz” diye konuştu.

“TARİH BOYUNCA BİZLER ADİLCE YAŞAMIŞIZ”

Tarih boyunca dünyanın her yerinde adilce yaşadıklarını hatırlatan Başkan Büyükakın son olarak şunları kaydetti; “Burada çok kıymetli anılarınız olacak, sizlerde bağlarınızı güçlü tutun. Başka bir dünya mümkün; tarih boyunca bizler adilce yaşamışız ve gittiğimiz yerlere barış esenlik götürmüşüz. Bu şehirde yaşarken bu ilişkileri kurarak yaşayın ve temelleri burada atın. Cumhurbaşkanımız sık sık dünya beşten büyüktür diyor, yani daha adil bir dünya olabilir diyor. Bu şehirde nice keyifli seneler geçirmenizi diliyorum.”

PROGRAM ESNASINDA CANLI BAĞLANTI

Program devam ederken daha önce Kocaeli’de okuyup mezun olan Hasan Ali adlı öğrenci Uganda’dan canlı bağlantıyla programa bağlandı. Hasan Ali, Başkan Büyükakın ile bir süre sohbet ettikten sonra salondakilere hitap etti. Hasan Ali salondaki misafirlere öğrencilere hitaben “Kocaeli’de okul okuduğunuz için çok şanslısınız, bunun değerini bilin” diyerek duygularını belirtti.

BAŞKANA HEDİYE TAKDİM EDİLDİ

Programın sonuna doğru yabancı öğrenciler adına Afganistanlı Murteza Başkan Büyükakın’a"çapan" adlı yöresel kıyafeti hediye etti.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Program boyunca sahneden renkli görüntüler eksik olmadı. Farklı ülkelerden öğrencilerin okuduğu İstiklal Marşı duygusal anlar yaşatırken, Ruandalı Yusuf Tekses adlı öğrencinin okuduğu şarkılar salondakileri eğlendirdi. Program boyunca yöresel kıyafetler ve kültürler tanıtıldı. Protokol konuşmalarının ardından ise toplu fotoğraf çekildi