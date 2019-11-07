İzmit’te sahte para krizi!

Olay, İzmit Kent Meydanı’nın alt tarafında bulunan yarı kapalı otoparkta meydana geldi. Elde edilen bilgiler ve iddialara göre S.D. isimli bir vatandaş, aracını otoparka bıraktıktan sonra işlerini halletmek için çıktı ve belli bir süre sonra geri döndü. Bu sırada, otopark yetkilileri, aracın kaldığı sürenin bedelinin 100 lira olduğunu söyledi. Cebindeki 200 TL’yi veren S.D. isimli vatandaş, 100 TL para üstü aldı.

‘MARKET KABUL ETMEDİ’

Otoparktan aldığı parayı markette harcamak istediğini söyleyen S.D., “Otoparkta bana para üstü olarak verilen 100 TL’yi markette harcamak istedim. Ancak kasadaki görevli bana paranın sahte olduğunu ve bu banknotla alışveriş yapamayacağımı söyledi. Ben de bunun üzerine otoparka geri giderek, bana verdikleri paranın sahte olduğunu söyledim. Otopark yetkilileri, konuyu araştırarak dönüş yapacaklarını söylediler. Olayın üzerinden 5 gün geçmesine rağmen herhangi bir geri dönüş almadım” dedi.

“SAHTE OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR”

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi’ne şikâyette bulunan S.D. isimli vatandaşa, belediyeden geri dönüş yapıldı. Belediye tarafından hazırlanan belgede, S.D. isimli vatandaşa verilen paranın sahte olduğu ancak bu paranın otopark bünyesinde çıktığını tespit edilemediği yazdı. Belediye yetkilileri, bu nedenle vatandaşa yardım edilemeyeceğini belirtti. S.D. ise, başına gelen durumdan dolayı üzgün olduğunu, yetkililerin konuya çözüm bulması gerektiğini belirtti. Cezasız kalması durumunda, diğer vatandaşların da bu tür olaylara karşılaşabileceğini aktardı.