Olay, Kandıra’ya bağlı Çalca Köyü'nde meydana geldi. Hüseyin Özdemir'den haber alamayan komşuları, iyice meraklanınca eve girdi. Özdemir'i yerde hareketsiz halde görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Hüseyin Özdemir’in öldüğünü belirlemesi üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ölümü şüpheli bulunan Özdemir’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Kandıra'da yalnız yaşayan Hüseyin Özdemir (78), evinde ölü bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz