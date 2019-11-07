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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Kandıra'da yalnız yaşayan Hüseyin Özdemir (78), evinde ölü bulundu.
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Olay, Kandıra’ya bağlı Çalca Köyü'nde meydana geldi. Hüseyin Özdemir'den haber alamayan komşuları, iyice meraklanınca eve girdi. Özdemir'i yerde hareketsiz halde görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Hüseyin Özdemir’in öldüğünü belirlemesi üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ölümü şüpheli bulunan Özdemir’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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