AKP'de delege seçim tarihleri yeniden belirlendi

AK Parti Genel Merkezi geçtiğimiz ay 7. Büyük Kongre takvimini açıklamıştı. AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla 12 Ekim günü askıya çıkmış; listelerin ise 16 Ekim’e kadar askıda kalacağı, 19 Ekim’de de itirazlar sona ereceği ve delege seçmen listeleri ilan edileceği duyurulmuştu.

Bugün başlayacak olan delege seçimleri hakkında yapılan açıklamada, AKP Genel Merkez tarafından iller arası tam koordinasyonu sağlamak amacıyla Türkiye geneli bütün teşkilatlarda ilçe delege seçim takvimi 29 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında olmak üzere yeniden belirlendi. AKP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından da daha önce açıklanan ilçe delege seçim takvimi, yeniden revize edilip önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağı duyuruldu.