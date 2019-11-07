Pratisyen hekimden ‘5 dakika’ tepkisi

Pratisyen Hekim Ersoy Kandemir, İl Sağlık Müdürlüğü’nün kamu hastanelerine gönderdiği yazıda bir hastaya ayrılan sürenin 5 dakikaya ineceğinin söylenmesine tepki gösterdi. Kandemir açıklamasında, “Dünya sağlık örgütü teşkilatı verilerine göre bir hastaya ayrılması gereken makul sürenin 20 dakika olduğu belirlenmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıklamasına göre ortaya çıkan uygulamada bir hastaya ayrılan sürenin 5-6 dakikaya ineceği söyleniyor. Fakat günümüzde bu bile mümkün değil ve hastalara 2 ya da 3 dakika süre ayrılmaktadır. Sağlıkta çağ atladık deniyor. Bir hekime hiçbir erk bir hastayı şu kadar sürede muayene edemezsiniz dayatmasında bulunamaz” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ ERKİN YÜZÜNDENDİR”

Bunun sebebi de insan sağlığında oluşabilecek en ufak bir değişikliği bile atlanmasına sebep olabilir. Yapılacak hatalar insanın hayatıyla sonlanabilir. Yapılması gereken Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün personel planlamasında aylardır yaptıkları hatalar neticesinde ilimizde zaman zaman 112 istasyonlarının kapanmasına, zaman zaman hastaların hastane hastane dolaştırılmasına sebep olan yöneticilerin bu konudaki tutumlarını değiştirmeleri ilimiz için bir yıldır fazla mesai ücretlerinin bana göre kamu zararı oluşturmasına rağmen verilmeye devam etmesine rağmen halen aksaklıkların giderilmemesinin Cİmer’deki en fazla şikayet edilen illerden olmamızın sebepleri hukuksuzluklarla kurumu yönetme anlayışı olan yöneticilerin ve bunları görmezden gelen siyasi erkin yüzündendir.

“GÖRMELERİNİ İSTERİM”

Sağlıkta çağ atladığını iddia edenlerin kastı sadece yeni binalar ve aletlerinin yenilenmesinden ibaretse bugüne kadar sağlık çalışanlarına neden memnuniyet anketi yapmamışlardır? Hem bu ilin Valisine hem sağlıktan sorumlu yardımcısına hem il sağlık müdürüne özellikle akşam saatleri olmak üzere başta KOÜ, Kocaeli Devlet Hastanesi, DEAH, Gebze Fatih Hastanesi acil servislerine uğrayıp hastaların kaç dakikada muayene edildiğini, hastane personelinin ağır şartlarda çalıştığını görmelerini isterim. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamalardan sonra bu açıklamaların Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamalardan sonra bu açıklamaların yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmediğine inandığımı günümüzde halkımızın yaşadığı sıkıntıları yerinde görmelerini tavsiye ederim.”