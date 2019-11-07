Lastik işçisi Karacan’ı anacak

Geçtiğimiz sene uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Abdullah Karacan mezarı başında anılacak. Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı yaptığı açıklamada, "Yaşamını işçi sınıfı ve emekçinin mücadelesine adayan ve bu uğurda can veren, sendikamıza unutulmaz eserler ve anılar bırakan, işçi sınıfımızın göz bebeği sendikamızın Onursal Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı ölümünün 1. yıldönümünde saygıyla anmak için toplanıyoruz" dedi.

PROGRAM:

13 Kasım 2019 Çarşamba: Saat: 11.00 Yer: Kocaeli Bağçeşme Mezarlığı Saat: 17.00 Yer: Lastik-İş Sendikası Kocaeli Tryp By Wyndham Otel