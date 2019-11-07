Zabıtadan Sebze ve Meyve Hallerine sıkı denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, periyodik olarak gerçekleştirdiklerini denetimlerini sıklaştırdı. Gıda mühendislerinin de Zabıta ekiplerine eşlik ettiği denetimlerde, ürünlerin tazeliği, künye bilgileri, kasa ebatları, kasa içerisinde yabancı madde olup olmadığı gibi konular denetleniyor.
HAL KAYIT SİSTEMİ
Yapılan denetimler dijital olarak ‘Hal Kayıt Sistemi’ ile denetleniyor. Sebzenin üreticisinden, hale uzanan tüm sürecin kayıt altında tutulduğu sistem, Zabıta ekipleri tarafından kontrol ediliyor. ‘Hal Kayıt Sistemi ile’ meyve ticaretine ilişkin güncel veri tabanı, sebze ve meyve ticaretinin elektronik ortamda takibi, toptancı halleri arasında ortak bilgi paylaşımı yapılırken, kayıt dışılığının önüne geçiliyor.
ESNAF BİLGİLENDİRİLİYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Haller Müdürlüğü’nde, Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde her hangi bir soruna rastlanmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, hal esnafını bilgilendirdiği denetimlerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz