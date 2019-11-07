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Başkan Büyükakın, Lord Robin Janvrin’i makamında konuk etti

Başkan Büyükakın, Birleşik Krallık Başbakanı’nın Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Birleşik Krallık Başbakanı’nın Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Yenilebilir enerji, akıllı şehirler, çevre, atık ve kentlerin gelişimine dair konuların ele alındığı görüşmede Başkan Büyükakın, konuk elçiye Kocaeli hakkında bilgi verdi. Bilişim Vadisi başta olmak üzere on üç organize sanayi bölgesiyle bir üretim kenti olduklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Üreticilerimizin İngiliz firmalarıyla iletişim kurmasından ekonomik ve üretim alanlarında iş birliğine kadar her alanda üzerimize düşen görevi yerine getirebiliriz” dedi.

“EVSEL ATIKLARIN GERİ KAZANIMIYLA YAKINDAN İLGİLENİYORUZ”

Kardeş şehir ilişkilerinden yenilenebilir enerji kaynaklarına, teknolojiden atıkların yönetimi sektörlerine kadar iki ülke ve şehirler olarak ortak projelerde faaliyet gösterebileceklerini de vurgulayan Başkan Büyükakın, “Bu alanların tespiti ve çalışmalarında Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odamızla da birlikte hareket ederek etmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak evsel atıkların geri kazanımıyla yakından ilgileniyoruz. Akılı şehirler ve bunun beraberinde kentsel dönüşümün güzel örneklerini de yakından takip ediyoruz. Raylı sistemler açısından yap işlet devret modeliyle çalışacak projelerde üreteceğiz” açıklamasını yaptı.

“YENİ BİR BAKIŞ AÇISI KOCAELİ’DE MEVCUTTUR”

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olması sıfatıyla da atık yönetim sistemleri konusunda Marmara Havzası anlayışıyla ortak çalışmalar yapabileceklerini de dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Üniversite sanayi iş birliği alanında ileri teknoloji projelerinde de yeni bir bakış açısı Kocaeli’de mevcuttur. Bu konuda da ortak çalışmalar noktasında önemli fırsatların olduğuna inanıyorum” ifadelerini sarf etti. Birleşik Krallık Başbakanı’nın Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin ise kendisini kabul eden ve kıymetli vakitlerini kendisine ayıran Başkan Büyükakın’a teşekkür ederek, Kocaeli ve Türkiye’ye yapabilecekleri katkılar üzerine Başkan Büyükakın’a bilgi verdi. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

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Yorumlar

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kfhosıdjhefgıo@.com - tabı bız gelsek ellı dereden su getırırsın hesapta arkadasız sende hayal kırıklıgı cıktın be bırader desene alırsın ford olursun lord amma sonra yalnız kalınca da zortttttttttt

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