Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri olağan hal denetimlerinden birini bugün gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ıspanakların yere konarak incelendiği fotoğraflar, "Kocaeli Büyükşehir meyve sebze Hali'ne gelen tüm ürünler ekiplerimiz tarafından düzenli olarak denetleniyor" ifadeleri kullanılarak belediyenin twitter sayfasından paylaşıldı. Paylaşımın altına yorum yapan sosyal medya kullanıcıları tepki yağdırdı.

İşte o yorumlardan bazıları;