Mahkeme o iki şahsı ilanla arıyor

Kocaeli'de karşılıksız yararlanma suçundan Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Tekin isimli şahıs tüm aramalara rağmen bulunamazken alınan karar tebliğ edilemeyince, mahkeme tarafından ilanla aranıyor. Hırsızlık, konut dokunulmazlığı ve mala zarar verme suçlarını işleyen Bahri Kayan isimli şahıs ise Gölcük 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından toplam 3 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Bahri Kayan da tüm aramalara rağmen bulunamazken alınan karar tebliğ edilemeyince, mahkeme tarafından ilanla aranıyor.