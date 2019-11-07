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Bu çocuğa HELAL OLSUN!

Milli takım aday kadrosundan çıkarılmak zorunda kalan Gökdeniz’in içi yansa da “Kocaelisporluluk duruşundan” taviz vermiyor “Helal olsun” dedirtiyor.

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor’un genç yeteneği Gökdeniz Bayrakdar, U-19 Milli takımı aday kadrosuna davet edilmiş, bu gelişme futbolcuyu ve Kocaelispor camiasını gururlandırmıştı. 2001’li kanat oyuncusu Milli takım kampına katılmak için saatler saydığı ve konsantrasyonunu da buna göre adapte ettiği etmişti.

İPLE ÇEKİYORDU, AMA?

Ancak kulübün “Oyuncu derinliğimiz yok. Bizim için çok önemli 2 maça çıkacağız” diyerek TFF’ye Gökdeniz’in affını istemesi sonrasında başarılı solak aday kadrodan çıkarıldı. Yaşanan bu gelişme üzerine Gökdeniz’in canının hayli sıkkın olduğu dikkatlerden kaçmadı.Milli takıma hizmet edeceği anı iple ve hasretle çeken ancak kadrodan çıkarılmak zorunda kalan Gökdeniz, Kocaelisporluluk duruşunu bozmadı.

AKLI BAŞINDA AÇIKLAMALAR YAPTI

Takımın kendisine ihtiyacı olduğu her anda mücadele etmekten geri kalmayacağını belirten genç futbolcu “Milli takımda olmayı, o atmosferi yaşamayı gelişimimim için isterdim” ifadesini de kullandı. Fatsa maçını “Vura vura kazanacağız” diyerek tüm dikkatini Kocaelispor armasında toplayan Gökdeniz, aklı başında, ne konuştuğunu bilen bir futbolcu olarak da beğenildi.

ERKEN ÖNE GEÇMESEYDİK SIKINTI OLURDU

Gökdeniz hem Alemdağ galibiyeti, hem de Milli takım konusu ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: Alemdağ maçına hızlı başladık 2-0’ı bulduk. Bu andan sonra da farkı açabilirdik, olmadı. Maç ikinci yarıda 2-2 oldu. Erkenden öne geçmeseydik belki maç dönebilirdi, sıkıntı olur, 6-3’lük skor olmazdı. Üst üste 2 maç kazandık, bu serinin süreceğine inanıyorum.

TESİSLER ÇOK İYİ OLDU

Çok çalışıyorum. Brunga Tesisleri de bizim için çok iyi oldu. Antrenmanlardan önce yaptığımız kimi çalışmalar bize fazlası ile yarıyor. Zaten sezon öncelerinde de kendi çapımda hazırlıklarımı yapıp lige hazır bir şekilde girmeye çalışıyorum. Emeklerimin karşılığını yavaş yavaş almaya da başladım.

ELİMDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM

Milli davet beni çok sevindirdi.Şehir adına, Kocaelispor adına ve kendi adıma gurur doluyum.Bu mutluluk ve duygu çok değişik bir şey. Milli takıma gitmeyi de gerçekten çok istiyor, oradaki havayı kendi gelişimim açısından görmek istiyordum. Ancak şu an ligi düşünüyorum. İnşallah Fatsa maçını iyi oynayıp vura vura alacağız. Ben yine mücadelemi sürdürmek ve Milli takıma bir kez daha çağrılmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

Bugün 18:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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