Kocaelispor ve taraftar bir BÜTÜNDÜR!

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Yönetimi, 1877 Alemdağspor galibiyetini kutlamak ve hafta sonu oynanacak Fatsa Belediyespor müsabakası öncesi takıma moral vermek adına eski valilik binası yanında yer alan Alaçatı Muhallebicisi’nde kahvaltı programı düzenledi. Derneğin programına dernek Başkanı Ferhat Uzun, tribün lideri Haluk Bozo ve dernek yönetiminin yanı sıra Kocaelisporlu yöneticiler, teknik direktör Selahaddin Dinçel, teknik ekibi ve Kocaelisporlu futbolcular katıldı. Kahvaltı organizasyonu, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği yönetimini kurban kesimi ile başladı. Edilen duaların ardından kahvaltıya geçildi.

KENT HAVAYA GİRMELİ

İç içe kahvaltı yapan taraftar ve futbolcular, Fatsa Belediyespor karşılaşması öncesi bol bol sohbet etti. Kahvaltının sonunda konuşan Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Ferhat Uzun “Derneğimizin resmiyet kazanması ile yeni bir sayfa açtık. Artık yapmak istediklerimizi hayata geçireceğiz. Takımımıza ve hocamıza olan güvenimiz de tam. Şehri havaya sokarsak başarı kaçınılmaz olacaktır. Bu yolda biz Kocaelisporlu taraftarlarda takımımızın başarısı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Etkinliğimize katılan takımımıza ve yöneticilerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.