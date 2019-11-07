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Fatih Adıgüzel: İki galibiyet gerekiyordu, o da oldu

Kocaelispor’un genç ve başarılı sağ beki Fatih Adıgüzel, iki galibiyete ihtiyaçları olduğunu, bunu başardıkları için de takımın eski havasına büründüğünü belirtti.
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Şehir takımlarının galibiyetlerle bir anda havaya gireceğini belirten Fatih şu şekilde konuştu: Kocaelispor gibi büyük şehir takımları galibiyet aldıkça ateşleniyor. Bize de 2 maçın gerekli olduğunu biliyorduk. Bu iki maçı kazandık ve takım eski havasına girdi. Serimizi Fatsa maçında da sürdüreceğimize inanıyorum.

ŞANS GELİRSE EN İYİSİNİ YAPACAĞIM

Sezon başı aramıza geç katılan abilerimiz vardı, bir birimize alışmamız biraz zaman aldı. Taze kan da her zaman iyi gelir. Bize de iyi geldi.Kendimi her zaman hazır tutmak zorundayım. Kime ne zaman şans geleceği hiç belli olmuyor. 2 yıl önce bırakın oynamayı, kadroya bile giremiyor, kulübede yer alamıyordum. Şans geldiğinde de bunu en iyi şekilde değerlendirmek zorundasınız. Ben de bu şans geldiğinde en iyisini yapacağıma inanıyorum.

FATSA İYİ DEĞİL, EROK YORGUNDU

Fatsa ekibinin sert bir savunma yaptığını öğrendik. Öncelikle bunu çözmemiz gerekiyor. Sonrası kendiliğinden gelir. Rakibimiz geçen hafta da Erok’u yendi ve bunun da morali ile geliyorlar. Ancak bu galibiyeti Fatsa’nın iyiliğinden ziyade Erok’un kupa yorgunluğuna bağlıyorum. İçeride de kaybedeceğimizi düşünmüyor ve serinin süreceğine inanıyorum.

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