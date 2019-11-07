İlimizin genç teknik adamlarından Kürşat Kumaş, sportif etkinliklerin bayramlarla birlikte faaliyete geçmesinin çocuklar üzerinde çok olumlu bir etki yarattığını belirtti. Kendisi gibi beden eğitimi öğretmeni olan eşi Esra Kumaş ve Yahya Kaptan U-12 takımında forma giyen oğlu Ahmet Kaan ile birlikte, Suadiyespor’un düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet şampiyonasına katılan ve bu organizasyonu örnek gösteren başarılı teknik adam, organizasyon için emek sarf eden herkese teşekkür etti.
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Kürşat Kumaş: Sayıları artmalı
limizin genç teknik adamlarından Kürşat Kumaş, sportif etkinliklerin bayramlarla birlikte faaliyete geçmesinin çocuklar üzerinde çok olumlu bir etki yarattığını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz