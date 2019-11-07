Yasemin ve Umut evleniyooor!

İlimizin acar spor muhabirlerinden Umut Karagöz, hayatını Yasemin Hanım ile birleştiriyor. Genç çiftin düğünü 15 Kasım Cuma günü Bekirdere’de yer alan Mevlana Düğün Salonu’nda gerçekleşecek. Genç gazeteci tüm eş, dost ve akrabalarını cemiyetlerine davet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz