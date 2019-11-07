Bizim kızlar Orman’ı gözüne kestirdi

Bu sezon oynadığı 4 maçta iki galibiyet 2 de yenilgi elde eden İzmit Belediye GSK, son mücadelesinde Hatay Büyükşehir’e 9 sayı farkla 76-67 mağlup olmuş ve ikinci mağlubiyetini almıştı. Pazartesi izin yapan ve Salı gününden itibaren Orman Gençlik maçının hazırlıklarına başlayan ekibimizde eksik oyuncu bulunmuyor. İzmit Belediye - Orman Gençlik maçı İzmit Atatürk Spor Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak.

MİLLİ COŞKU

Temsilcimizde 2 yabancı, 1 de Türk sporcu Milli takım kadrolarına davet edildi. Ligin sayı kraliçeliğinde başı çeken Gizem Yavuz’un Türk Milli takımına çağrılması büyük bir coşku ile karşılandı. Gizem geçen sezon da bir çok maçta fark yaratan isim olmuş ancak bir türlü davet alamamıştı. 1988 doğumlu sporcu 4 maçta 33 asist yaparak dikkat çekmişti.

KOŞTUR VE METİN KUTLADI

Öte yandan Sasa Cado ve Monika da Milli sevinç yaşıyor. Monika, Litvanya’nın, Sasa da Sırbistan’ın Milli takım kamplarına katılacak. Başkan Uğur Koştur ve Antrenör Erkan Metin Gizem, Sasa ve Monika’yı tebrik ederek Milli maçlarda 3 sporcuya da başarı diledi. İzmit Belediye’nin son antrenmanında kızlarımızın Hatay maçını unuttuğu dikkatlerden kaçmazken, antrenmanı Courtney Williams’ın babası Don Willams da izledi.