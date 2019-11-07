Bu çatı başımıza iş açabilir

İzmit Atatürk Spor Salonu’nun tavanından akan su ile ilgili bir çözüm üretilebilmiş değil. İki hafta önceki Adana Basketbol maçı öncesi yaşanan kriz ucuz atlatılmış ve maç oynanabilmişti. Orman Gençlik maçı öncesinde yapılan antrenmanlarda parkeye su akmaya devam etti ve kulübün fizyoterapisti Merve Balcı zemini işte böyle temizlemek zorunda kaldı.