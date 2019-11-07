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Bu kurs, futbolcu menajeri olmak isteyenler için!

Bir dönem ilimizde birçok takımda futbol oynayan, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü mezunu olan Ahmet Kars, menajerlik kursu açıyor.
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Kadir Has Üniversitesi’nde Spor Hukuku Eğitimi de aldıktan sonra Almanya’da futbol eğitimini tamamlayan Ahmet Kars’ın vereceği kurs, İstanbul Sheraton Batışehir Otel’de 16-17 Kasım’da olacak. Kursa Türkiye’nin önemli futbol adamlarının da katılması bekleniyor. 2 gün yoğun olarak planlanan kurs menajer olmak isteyen gençler için de büyük bir fırsat olacak

LİSANS OLMAYAN MENAJERLERE İSYAN

Kursa katılmak isteyenler, www. assistmenajerlikkursu.com adresiüzerinden başvuru yapması ve program detayının gelmesini beklemesi gerekiyor. Ahmet Kars açıklamasında “Türkiye, futbolcu menajerliği açısından hem istatistikî olarak hem de futbola faydaları açısından Dünya’nın gerisinde kalmıştır. Lisanslı Menajer sayısı 250-300 civarında iken bu sayı gelişmiş ülkelerin çok gerisindedir. Ancak ülkemizde lisanslı olmayan menajer sayısı çok daha fazladır” dedi.

YABANCI DİL ÇOK ÖNEMLİ

Kars öte yanda “Liyakatsiz kişilerin bu meslekte yer alması sorunların en büyüğünü oluşturuyor. Bunun yanında ahlaki kaygıları çok fazla gözetmeyen birçok menajer, bu mesleğin kamuoyunda yanlış tanıtılmasına neden oluyor. Dünya’da “Futbolcu Menajerliği” özellikle yabancı birçok dili konuşan menajer sayısının fazla olması dolayısıyla bir adım önümüzdedir” ifadelerine yer verdi.

Bugün 14:39 TSİ - Spor

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