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Belediye Derince kampa giriyor

Bülent Baturman’ın teknik adam olmasının ardından kendine gelen, Cizrespor’u deplasmanda 3-2, son olarak da Turgutlu’yu sahasında 2-0 mağlup ederek üst üste iki maçını kazanan Belediye Derincespor bu haftayı BAY geçecek.

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Bülent Baturman’ın teknik adam olmasının ardından kendine gelen, Cizrespor’u deplasmanda 3-2, son olarak da Turgutlu’yu sahasında 2-0 mağlup ederek üst üste iki maçını kazanan Belediye Derincespor bu haftayı BAY geçecek. Sarı Lacivertliler, Ofspor maçının hazırlıkları için tesislerinde kampa girecek ve günde çift antrenman yapacak. Mini kampta takımın daha da kaynaşması ve konsantrasyonunun kaybolması hedeflenecek.

TEK EKSİK YİĞİT ALİ

Derince temsilcisinde sarı kart cezası bulunan Yiğit Ali dışında eksik bulunmuyor. Morallerin hayli iyi olduğu, Play-Off sınırına yelken açan temsilcimiz bir daha aşağıları düşünmek ve korkulu rüyalar görmek istemiyor. Yetenekli bir kadroya sahip olan takım ligin en ters futbolcu grupları arasında yer alıyor.Her an bir sürprize imza atacağı net bir şekilde belli olan Sarı Lacivertliler “Hedef hedefi doğurur” diyor ve “Ligde kalırsak bize yeter” parolasının değişebileceği de öngörülüyor.

Bugün 14:39 TSİ - Spor

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