Yenikent bildiğiniz gibi

DerinceYenikent Spor Kulübü iki ayrı takımla katıldığı Küçük Kızlar Voleybol İl Birinciliği maçlarına galibiyet ile başladı. Yenikent A, 23 Nisan A’yı, Yenikentspor ise Kocaeli Gençlik A’yi 3-1 mağlup etti. Kulübün vefakar ve cefakar antrenörü İsmail Arman “Sezonun ilk maçlarına çıktık ve sezona galibiyetle başladık. Bizi desteklemeye gelen veli ve sporcularımıza teşekkür ederiz.

HEYECANIN DİĞER MAÇLARI

Sonu şampiyonluk olsun inşallah” dedi. Öte yandan Kocaeli Gelişim, Yahya Kaptan B’yi, Gölcük Çınarlık ise Yahya Kaptan A’yı 3-0 ile geçti. 4 Kasım’daki maçlarda da Gölcük Belediye Spor Kulübü, Beş Renk’i 3-2, Gölcük İhsaniye, Gölcük Belediye’yi 3-0, Kocaeli 19 Mayıs, DSİ B’yi 3-0, İzmit DSİ, İzmit Ortaokulu’nu 3-0, Yuvam İzmit de Kocaeli Gençlik B’yi 3-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı.