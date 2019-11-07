1 Amatör Lig A’da büyük çekişme

Başiskele Belediye, Çerkeşli’yi, Mustafapaşa da Gölcük İdmanyurdu’nu 2-0 mağlup ederken, Derincespor deplasmanda Uzuntarla’yı 4-1 ile geçti. Çekişmeli geçen İzmit Sanayi - Hisareyn karşılaşmasında kazanan takım 2-1’lik skorla genç Hisareyn oldu. İzmit Sanayispor ise son 5 maçta 4. yenilgisini aldı. Arapçeşme ile Bekirdere maçı ise dün akşam oynanacaktı. İşte 1. Amatör Lig’de ilk yarının puan durumları.