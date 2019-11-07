Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar

Alınan bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu Çayırova ilçesinde bulunan K.A.Ü. isimli kadının evinde yabancı uyruklu hayat kadınlarına fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı. Şahsı takibe alana ekipler, K.A.Ü.’nün evinden yabacı uyruklu bir kadınla ayrıldığının görülmesi üzerine çevrede yapılan araştırmalarda boş arazi üzerinde park halinde olan bir araçta bir kadınla bir erkeğin fuhuş yaptığını tespit etti. Fuhuş yaptığı belirlenen hayat kadını ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Fuhuşa aracılık yaptığı öne sürülen K.A.Ü. isimli kadın da polis ekiplerince gözaltına alındı. Yabancı uyruklu hayat kadını tamamlanan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.