İlimtepe Kullar’ın gençleri lige DAMGASINI VURDU!

Futbol Akademisi’nde U-16 takımı D Grubu’nda bitime bir maç kala grup şampiyonluğunu ilan etti. U-14 takımı E Grubu’nda son maçlara girilirken liderliğini sürdürüyor. U-12 takımları ise A ve B gruplarında zirveyi yakından takip ediyor. Öte yandan futbol okulu da faaliyetlerine devam ediyor. Her hafta sonu modern tesislerde saat11.00-12.30 saatleri arasında çalışan minikler liglere uzman eller eşlinde hazırlanıyor.

ALTINTAŞ: ÜRETİMİMİZ DEVAM EDECEK

Kendisi de eski bir futbolcu olan ve Kocaelispor’da da forma giyen Kulüp Başkanı Fahrettin Altıntaş “Alt yapı çalışmalarına özellikle önem veriyoruz. A takımımız ise profesyonelce yoluna devam ediyor. Her yaş kategorisinde liglere katılıyoruz. Tam anlamıyla bir futbolcu ordumuz var. Futbol okulumuz da durmadan üretimini sürdürüyor. Kim ne derse desin futbolda kazanım alt yapılarda başlar. Özsermayen ne kadar etkinse geleceğe dair planların ve yatırımların o kadar sağlam olur” ifadelerine yer verdi.